Во вторник, 21 мая, в галерее МuseumLV культурного центра Grata JJ актер и музыкант Артур Смольянинов собрал публику на интерактивный концерт "Слова и музыка".
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Видео, фото ⟩ Смольянинов пел и отвечал на вопросы из зала: "Хорошо себя ощущаю в Риге"
Зрители получили возможность не только послушать концерт, но и проголосовать за полюбившиеся им новые песни, впервые исполненные артистом во время недавнего тура по Америке.
В зале были замечены Чулпан Хаматова, Элина Малыгина, актриса Рижского русского театра им М. Чехова Татьяна Лукашенкова...