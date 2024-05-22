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Видео Что произошло? В Таллинне водитель автобуса вел себя неадекватно

София Солдатенко rus.postimees.ee
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В Таллинне водитель автобуса был замечен в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, он бегал по улице, кричал что-то бессвязное и бросался под колеса других машин.

Как сообщил читатель Rus.Postimees, водитель автобуса Таллиннского предприятия общественного транспорта (TLT) в неадекватном состоянии бегал по стоянке автобусов. "Cудя по поведению, он был в состоянии наркотического опьянения", - предположил читатель.

По его словам, в соцсетях распространялось и другое видео, на котором водитель также бегает по улице и бросается под колеса машин. На данный момент это видео уже удалено.

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