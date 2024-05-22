Фото Министр обороны Германии Писториус посетил базу в Лиелварде

Германия продолжит сотрудничать с Латвией, гарантируя безопасность в воздушном пространстве Балтии, подчеркнул министр обороны Германии Борис Писториус журналистам во вторник, 21 мая, в Лиелварде после встречи с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.
Во вторник, 21 мая, Писториус на несколько часов прибыл на базу Лиелварде, где ознакомился с базой и встретился с военнослужащими немецких вооруженных сил, которые несут дежурство в Лиелварде, обеспечивая миссию патрулирования воздушного пространства стран Балтии.
Галерея: Министр обороны Германии посетил базу в Лиелварде
После встречи Писториус заявил латвийским и немецким журналистам, что "безопасность стран Балтии - это наша безопасность". То же самое подчеркнул во время своего недавнего визита в Латвию канцлер Германии Олаф Шольц.
"Вторжение России в Украину ясно показывает, что нам необходимо активизировать усилия по защите нашей территории. Германия продолжит помогать Украине, отправляя оружие, технику, а также финансы", - заявил министр.
Политик отметил, что Германия уже передала Украине 25% своих систем ПВО, это больше, чем любая другая страна в мире. Германия работает над тем, чтобы и другие страны активнее помогали Украине системами ПВО.
"Мы уверены, что все партнеры вместе смогут помочь Украине, особенно защитить Харьков и область в целом от российских ракет", - добавил министр.
Немецкого министра неоднократно спрашивали о возможности передачи Украине крылатых ракет Taurus немецкого производства. Писториус не дал прямого ответа, вместо этого напомнив, что Германия является вторым по значимости поставщиком оружия в Украину после США.
Канцлер Германии пока категорически отвергает поставку ракет Taurus Украине, выразив позицию, что это может втянуть Германию в войну с Россией.
Министр обороны Латвии заявил журналистам, что очень важно, чтобы база в Лиелварде развивалась.
"В этот критический момент особенно важно, чтобы союзники были едины и страны должны показать, что они готовы инвестировать в оборону", - заявил латвийский политик.
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