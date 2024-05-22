Фото Министр обороны Германии Писториус посетил базу в Лиелварде

Во вторник, 21 мая, Писториус на несколько часов прибыл на базу Лиелварде, где ознакомился с базой и встретился с военнослужащими немецких вооруженных сил, которые несут дежурство в Лиелварде, обеспечивая миссию патрулирования воздушного пространства стран Балтии.

Галерея: Министр обороны Германии посетил базу в Лиелварде

После встречи Писториус заявил латвийским и немецким журналистам, что "безопасность стран Балтии - это наша безопасность". То же самое подчеркнул во время своего недавнего визита в Латвию канцлер Германии Олаф Шольц.

"Вторжение России в Украину ясно показывает, что нам необходимо активизировать усилия по защите нашей территории. Германия продолжит помогать Украине, отправляя оружие, технику, а также финансы", - заявил министр.

Политик отметил, что Германия уже передала Украине 25% своих систем ПВО, это больше, чем любая другая страна в мире. Германия работает над тем, чтобы и другие страны активнее помогали Украине системами ПВО.