Ветераны холодной войны. Какие истребители F-16 получит Украина и как будет ими воевать

При этом максимальная скорость у F-16 выше, чем у Су-34. Поскольку дальность планирования такой бомбы зависит от высоты и скорости во время пуска, это должно позволить им запускать бомбы с еще большего расстояния.

Несмотря на модернизации, F-16AM и F-16BM не приспособлены для применения ракет AGM-88B HARM, которые наводятся на сигнал радара. Украинские авиаторы научились запускать их со старых советских МиГов и Су, но это применение не раскрывает всех возможностей HARM, и успех этого применения довольно ограниченный.

Поздние модификации F-16 могут использовать специальный блок наведения AN/ASQ-213, который позволяет применять такие ракеты в полной мере. Но старые самолеты, такие как те, что получит Украина, такой блок использовать не могут.

Они будут применять эти ракеты практически в том же режиме, что и МиГ-29 или Су-27 ВС ВСУ, то есть в очень ограниченном варианте.

В идеальных условиях эти сложные ракеты могут перед пуском настраиваться на выполнение конкретного задания в воздухе, что делает их очень эффективными.

Но на старых МиГ-29 или F-16AM они настраиваются в гораздо более грубом виде перед полетом, и это сильно снижает их эффективность.