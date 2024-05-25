"Аполитичные люди сохраняют островки нормальности": экс-журналист Анастасия Ефремова

Сейчас, перестав работать в журналистике, Ефремова старается оградиться от политики.

"Думаю, что чем меньше я буду сейчас погружена в эту новостную повестку, тем быстрее я приду в себя и буду более способной к какому-то творчеству и всему остальному. Потому что сейчас я даже читаю с трудом. То есть я думала - вот уволилась, буду читать книжки. Но за все это время я прочитала только одну книжку - "Вся кремлевская рать" Зыгаря. То есть опять про политику", - смеется она.

По ее мнению, четкую грань каждый должен провести сам для себя.

"Мне кажется, что грань для каждого своя. То есть есть люди, которые в таком новостном ритме живут постоянно и не выгорают, и им о'кей. Просто, видимо, у меня более слабая психика оказалась", - признается Анастасия.

Говоря об аполитичных людях, Ефремова отмечает, что именно они обладают самой крепкой психикой.

"Да, иногда бывает какая-то злость, что вы ничем не интересовались и поэтому у нас все так плохо. А с другой стороны - эти люди оказываются самыми психически здоровыми в момент каких-то больших потрясений. И очень здорово, когда какие-то люди могут постить котиков. Ты смотришь на этих котиков и думаешь, что, ну, в общем-то, жизнь еще, наверное, не закончилась, у кого-то котята родились", - говорит она.

"Я считаю, что очень важно, чтобы сохранялись какие-то островки нормальности. И их для нас сохраняют как раз аполитичные люди", - заключает Ефремова.

Полное интервью с Анастасией Ефремовой смотрите здесь:

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