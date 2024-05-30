Что украинцы уже больше двух лет читают в комментариях в Латвии?

Отношения Украины с Россией - это большая и сложная тема, которую в паре абзацев не уместить. Так что давайте сразу про оккупацию.

Под оккупацией обычно понимается вооруженное вторжение одной страны в другую. Собственно, ни войск США, ни войск НАТО или баз НАТО на территории Украины не было. И поэтому говорить о какой-либо "оккупации США" не приходится.

Если же говорить об оккупации в менее юридическом смысле, то тут на самом деле Одесса - идеальный пример. Русский язык тут находился в статусе регионального с 2012 по 2020 год, то есть на нем в том числе совершался официальный документооборот.

Мэром Одессы с 2014 года является Геннадий Труханов, которого вплоть до начала полномасштабного вторжения России в Украину обвиняли в русофильстве. Его даже в 2016 году проверяли на наличие второго, российского, гражданства.

В общем, никакой "оккупации США" на территории Украины не было, а если бы и была, то Одесса - уж точно не тот город, который стал бы первой ее целью.

"За русский язык никогда никого не ущемляли. Ты спокойно мог где хочешь говорить на русском языке. Книг было много на русском языке, мероприятий, фильмы показывали на русском языке", - делится София из Николаева.

Видео: София из Николаева о негативных комментариях в социальных сетях в адрес украинцев

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