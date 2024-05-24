Bezvēsts.lv не прекращает поиски пропавшего человека даже спустя десять лет - ищут, пока не найдут. Как только появляется информация от полиции или новое оборудование, способное помочь в поисках в труднодоступных местах, организуется поиск. На данный момент актуальны более 10 дел, в том числе дело Яниса Ткаченко, пропавшего 12 лет назад в Резекненском крае. Мальчику тогда было 11 лет. Зеленоглазому ребенку, сбежавшему из Резекненской больницы октябрьской ночью 2012 года и бесследно исчезнувшему, сейчас было бы 23 года. Его судьба до сих пор неясна.

Поиски Яниса таят в себе множество вопросов без ответов и даже мистики. Например, странное поведение друга Яниса Владимира, молчание и неожиданное признание спустя шесть лет. Непонятно, почему полиция не смогла сразу выяснить обстоятельства происшествия и почему повторные поиски волонтеров каждые несколько лет не дают результатов. В 2020 году водолазы не нашли на болоте ничего, на что указывал Владимир, но вытащили останки местного жителя со дна озера Царманя в Краславском крае.

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