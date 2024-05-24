Bezvēsts.lv не прекращает поиски пропавшего человека даже спустя десять лет - ищут, пока не найдут. Как только появляется информация от полиции или новое оборудование, способное помочь в поисках в труднодоступных местах, организуется поиск. На данный момент актуальны более 10 дел, в том числе дело Яниса Ткаченко, пропавшего 12 лет назад в Резекненском крае. Мальчику тогда было 11 лет. Зеленоглазому ребенку, сбежавшему из Резекненской больницы октябрьской ночью 2012 года и бесследно исчезнувшему, сейчас было бы 23 года. Его судьба до сих пор неясна.