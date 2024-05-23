Знакомство в интернете и смерть на первой встрече: завершено расследование убийства на Брасе

20 января этого года в Госполицию поступила информация об исчезновении женщины 1972 года рождения. Правоохранители немедленно начали поиск и выследили мужчину, с которым пропавшая женщина встречалась в день своего исчезновения.

Полицейские установили местонахождение этого мужчины 1982 года рождения и получили информацию о том, что он мог совершить преступление против пропавшей. На следующий день, 21 января, сотрудники правоохранительных органов задержали его.

В ходе следствия получена информация о том, что пропавшая 20 января женщина договорилась встретиться с подозреваемым мужчиной. Ранее они познакомились в интернет-среде.

Встретившись с женщиной в безлюдном месте недалеко от железнодорожной станции Браса, мужчина нанес ей удар ножом, а затем похитил ее сумку с личными вещами.

Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили останки убитой.

​Подозреваемый ранее уже был судим за грабежи и изнасилования. Судом ему избрана мера пресечения - заключение под стражу.

За такое преступление, т. е. убийство, связанное с грабежом, уголовный закон предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет и пробационный надзор на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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