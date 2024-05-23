За сексуальные домогательства могут ввести административную ответственность

В законопроекте сексуальные домогательства определены как любые нежелательные направленные против другого лица действия вербального, невербального, цифрового или физического сексуального характера, целью или последствиями которых является оскорбление достоинства или частного пространства лица, особенно если оно создает вызывающую страх, враждебную, унижающую или оскорбительную среду.

Председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин в соцсетях отмечает, что ответственность за домогательства необходима, но предложение следует усовершенствовать, чтобы нарушением не стало и "простое проявление симпатии". Руководитель ответственной комиссии считает, что ответственность может быть предусмотрена в случаях, когда сексуальные домогательства продолжаются после недвусмысленного призыва к их прекращению.

Министерство юстиции предлагает предусмотреть уголовную ответственность за сексуальные домогательства. "Прогрессивные" предполагают, что это предложение вызовет в Сейме жесткие дебаты, и неизвестно, поддержат ли его депутаты, поскольку такого концептуального соглашения нет, ранее заявила агентству LЕТА заместитель председателя фракции "Прогрессивных" Антонина Ненашева, отметив, что Государственная полиция также предлагает ввести административную ответственность.

Как подчеркнула Ненашева, важно дать в законе определение сексуального домогательства. Сейчас сексуальные домогательства - один из видов сексуального насилия, но за это нет никакого наказания.

Вопрос стал актуальным после того, как Латвийское телевидение сообщило о сексуальных домогательствах к студенткам со стороны преподавателей Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витолса.

Госполиция в этой связи начала уголовный процесс по разделу Уголовного закона о преступном деянии против нравственности и половой неприкосновенности.

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