"Дружественные" России страны усиливают финансовую блокаду Москвы

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на Кнобеля, монгольские банки выразили обеспокоенность возможными вторичными санкциями, которые лишат их доступа к доллару и мировой финансовой системе. В декабре Министерство финансов США получило дополнительные полномочия, позволяющие ему отключать от финансовой системы США любой банк в мире, сотрудничающий с российским военно-промышленным комплексом.

"Это проблема, которую необходимо решать в двустороннем порядке, но пока дипломатические усилия Кремля и МИД не принесли плодов", - сетует Кнобель.

Переговоры с Турцией, банки которой с начала года блокируют платежи из России, ведутся с февраля, но решение проблемы не найдено, признал посол России в Турции Алексей Ерхов. В этом он обвинил США и Евросоюз, которые "нарушают и вмешиваются во взаимные экономические отношения между Россией и Турцией".