Страны, которые Кремль называет "дружественными", усиливают финансовую блокаду России. Вслед за Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Китаем блокировать платежи российских компаний начала и Монголия, сообщил в среду, 22 мая, заведующий Лабораторией исследований международной внешней торговли Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Кнобель.
Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на Кнобеля, монгольские банки выразили обеспокоенность возможными вторичными санкциями, которые лишат их доступа к доллару и мировой финансовой системе. В декабре Министерство финансов США получило дополнительные полномочия, позволяющие ему отключать от финансовой системы США любой банк в мире, сотрудничающий с российским военно-промышленным комплексом.
"Это проблема, которую необходимо решать в двустороннем порядке, но пока дипломатические усилия Кремля и МИД не принесли плодов", - сетует Кнобель.
Переговоры с Турцией, банки которой с начала года блокируют платежи из России, ведутся с февраля, но решение проблемы не найдено, признал посол России в Турции Алексей Ерхов. В этом он обвинил США и Евросоюз, которые "нарушают и вмешиваются во взаимные экономические отношения между Россией и Турцией".
Проблемы возникли и с банками ОАЭ, которые являются одним из важнейших путей обхода санкций в российской экономике. По данным Reuters, банки начали массово ужесточать ограничения по соблюдению санкций, а First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с российскими компаниями.
В марте Китай приостановил около 80% платежей с Россией, а крупным банкам требуется несколько недель, чтобы произвести платежи. Китайские экспортеры обратились за помощью к более мелким банкам или операторам подпольных платежей, но многие финансовые учреждения вообще отказываются сотрудничать с Россией.
Визит российского диктатора Владимира Путина в Китай не смог изменить эту ситуацию. После разговора с китайским лидером Си Цзиньпином Путин не озвучил никаких решений проблемы.
"Мотивы поведения крупных финансовых институтов понятны – никто не хочет что-то терять. Решения возможны, они есть. Однако они будут приняты на национальном уровне. Надеюсь, так и будет", - сказал Путин после визита в Китай.
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