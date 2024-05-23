У семейных врачей может появится третий работник. Чем он будет заниматься?

Чаще всего сейчас практика семейного врача состоит из самого врача и медсестры. Но обязанностей становится все больше и медицинские ассоциации проводили переговоры с Министерством здравоохранения.

Планируется, что основными обязанностями нового сотрудника в практике семейного врача станут контакты с пациентами.

"Мы наконец достигли соглашения как мы будем поддерживать сельских семейных врачей и молодых врачей. Об этом были долгие дискуссии. Это поможет врачам быстрее отвечать на звонки пациентов, на различные письма. Также это поможет проводить превентивные скрининги, например, скрининги рака. Позволит напомнить людям о необходимости их посещать", - заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство")

"В Латвии, к сожалению, многие вообще не ходят к семейным врачам и не думают, что надо ходить на проверки здоровья. Так что дополнительные сотрудники, которые начнут работать с 1 июня в тех практиках, где больше полутора тысяч пациентов, на мой взгляд, улучшат доступность врачей", - сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое единство").

В большей степени новые правила будут относится к сельским семейным врачам. В Риге третьего работника позволят нанять только если у врача более тысячи восьмисот пациентов.

Кроме того, государство поддержит врачей, которые будут работать вне Риги.

"Те семейные врачи, которые работают больше, чем в 100 км от Риги могут квалифицироваться с доплатой 500 евро в месяц, которая поможет компенсировать работу таких менее благоприятных условиях,

и мы считаем, что это уже такой правильный путь, что мы можем предложить нашим новым коллегам. Они могут получить и больше это финансирование", - отметил вице-президент Латвийской ассоциации сельских врачей Айнис Дзалбс.

В 2024 году на отрасль здравоохранения дополнительно выделено 275 миллионов евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!