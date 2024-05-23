Японец, выучивший латышский язык, назвал самые трудные для него слова

В своем видео молодой человек так и называет эти слова - "самые сложные в латышском языке".

Его топ получился таким:

5. siļķe kažokā (селедка под шубой);

4. šķuņis (сарай);

3. eža kažociņš (шубка ежа - дословно, или "Ежикова одежка" - сказка Вилиса Плудониса);

2. sarežģīts (сложный);

1. smiltsērkšķis (облепиха).

В комментариях под видео пользователи похвалили его знание латышского языка, а также предложили свои варианты трудных слов - например, šaursliežu dzelzceļš (узкоколейная железная дорога).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!