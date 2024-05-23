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Японец, выучивший латышский язык, назвал самые трудные для него слова

rus.tvnet.lv
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Фото: tiktok.com/@masaki_nakagawa_official/

Тиктокер и музыкант из Японии Масаки Накагава, выучивший латышский язык, поделился в своих социальных сетях топом-5 слов, которые, по его мнению, являются самыми сложными. 

@masaki_nakagawa_official Kā tev šķiet, kurš ir grūtākais vārds latviešu valodā? 😯 #fyp #latviantiktok #latviešutiktok #foryourepage #latvia #japānis #latvijastiktok ♬ original sound - Masaki🇯🇵❤️🇱🇻

В своем видео молодой человек так и называет эти слова - "самые сложные в латышском языке".

Его топ получился таким: 

5. siļķe kažokā (селедка под шубой);

4. šķuņis (сарай);

3. eža kažociņš (шубка ежа - дословно, или "Ежикова одежка" - сказка Вилиса Плудониса);

2. sarežģīts (сложный);

1. smiltsērkšķis (облепиха). 

В комментариях под видео пользователи похвалили его знание латышского языка, а также предложили свои варианты трудных слов - например, šaursliežu dzelzceļš (узкоколейная железная дорога).

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