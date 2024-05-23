Японец, выучивший латышский язык, назвал самые трудные для него слова

Тиктокер и музыкант из Японии Масаки Накагава, выучивший латышский язык, поделился в своих социальных сетях топом-5 слов, которые, по его мнению, являются самыми сложными.
@masaki_nakagawa_official Kā tev šķiet, kurš ir grūtākais vārds latviešu valodā? 😯 #fyp #latviantiktok #latviešutiktok #foryourepage #latvia #japānis #latvijastiktok ♬ original sound - Masaki🇯🇵❤️🇱🇻
В своем видео молодой человек так и называет эти слова - "самые сложные в латышском языке".
Его топ получился таким:
5. siļķe kažokā (селедка под шубой);
4. šķuņis (сарай);
3. eža kažociņš (шубка ежа - дословно, или "Ежикова одежка" - сказка Вилиса Плудониса);
2. sarežģīts (сложный);
1. smiltsērkšķis (облепиха).
В комментариях под видео пользователи похвалили его знание латышского языка, а также предложили свои варианты трудных слов - например, šaursliežu dzelzceļš (узкоколейная железная дорога).
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