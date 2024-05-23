"Суровое наказание": Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня

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Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявило, что в 7:45 утра (23:45 GMT) в районах вокруг Тайваня начались совместные военные учения с участием армии, флота, ВВС и ракетных войск. Интересно, что в этот раз, в отличие от предыдущих, Пекин не объявлял о маневрах заранее.

Учения проводятся в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмен, Мацзу, Вуцю и Дунъинь.

Китайские государственные СМИ сообщили, что Китай направил десятки истребителей с боевыми ракетами и сымитировал нанесение ударов по важным военным целям вместе с военными кораблями.

НОАК опубликовала карту учений, на которой отмечены пять районов вокруг острова Тайвань и четыре небольших острова у южной китайской провинции Фуцзянь. Отдельно береговая охрана Китая объявила о проведении в тот же день учений в водах вблизи островов Вуцю и Дунъинь.

В отличие от маневров в августе 2022 года, когда Пекин фактически заблокировал шесть районов в море, в этот раз Китай не стал рассылать навигационные предупреждения для кораблей и самолетов.