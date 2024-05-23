Российская армия увязла в уличных боях за Волчанск, заявил Сырский

"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев в Харьковской области противник полностью увяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений", - сообщил Сырский.

"Сейчас враг из разных направлений перекидывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", - добавил он.

"В районе Липцов (к западу от Волчанска) противник также понес значительные потери, перешел к активной обороне, осуществляет минно-огневые удары по позициям наших войск", - отметил Сырский.

Сырский добавил, что самые интенсивные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.

"Противник пытается прорвать нашу оборону на узком участке фронта между Старомихайловкой и Бердичами, проводя ударные и ударные операции наиболее опытными частями", - сказал главнокомандующий.

На других направлениях тоже неспокойно, но интенсивность и частота боевых действий там значительно ниже, добавил он.

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