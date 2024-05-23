Видео Женщина употребляла алкоголь и устроила пожар в доме на Тейке

На улице Ропажу возле многоэтажного дома движение пешеходов и велосипедистов затруднено из-за мебели и предметов домашнего обихода. Мужчины, которых программа замечает рядом, рассказывают свою версию случившегося вчера вечером, 22 мая, пожара.

Эрик предполагает, что причиной пожара, скорее всего, стала сигарета.

Дзинтра живет на третьем этаже. Хозяйка рассказывает, что этажом выше жила женщина, которая регулярно вела богемный образ жизни и очень часто курила в помещении.

Соседка жила одна, иногда ее навещал сын, но это происходило нерегулярно, поэтому он не имел возможности ограничить вредные привычки матери.

Дзинтра рассказывает, что женщина была пьяна в среду, 22 мая. "Вчера она была пьяна. Я пришла от врача с лекарством, а она сидела там на скамейке у двери", - рассказала Дзинтра.

"Загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. Мы спасли человека с помощью лестницы. Трудностей при тушении не возникло. Было сильное задымление. На площади 15 квадратных метров сгорело домашнее имущество", - сообщили в VUGD.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!