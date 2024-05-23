СМИ: Украине могут разрешить наносить удар по РФ американским оружием

В Белом доме активно обсуждается вопрос об ослаблении запрета и разрешении Украине использовать американское оружие для поражения ракетных и артиллерийских установок, расположенных за границей с Россией, сообщает газета.

"Предложение, выдвинутое госсекретарем Энтони Блинкеном после визита в Киев на прошлой неделе, все еще находится в стадии разработки, и неясно, сколько ближайших коллег [президента США Джо] Байдена его поддержали. По словам чиновников, оно еще официально не передано президенту, который традиционно наиболее осторожен", - сообщает газета.

Официальные лица, участвовавшие в обсуждении, заявили, что позиция Блинкена изменилась, поскольку российская армия открыла новый фронт войны с разрушительными последствиями.

В последние дни появилось еще одно свидетельство изменения позиции руководства США.

Министр обороны Ллойд Остин предложил сделать исключение для российских самолетов, безопасно летающих на территории России, рядом с границей, что позволяет пилотам бомбить восточную Украину.

Бывший американский дипломат Виктория Нуланд, покинувшая Госдепартамент США весной этого года, также публично заявила, что администрация должна снять запрет на применение своего оружия по целям на территории России.

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