Фото и видео На Адажском полигоне состоялся традиционный "Марш беретов"

В "Марше беретов" приняли участие 70 солдат 1-го механизированного пехотного батальона механизированной пехотной бригады сухопутных войск, которые во время предыдущего испытания принимали участие в международных учениях в Финляндии.

Большую часть участников "Марша беретов" составили молодые люди Службы государственной обороны.

Галерея: На Адажском полигоне прошел "Марш беретов"

"Марш беретов" стал традицией механизированной пехотной бригады сухопутных войск.

Цель испытания на награждение беретом и кокардой механизированной пехотной бригады - продемонстрировать способность и желание солдата принадлежать к бригаде, ее задачам и традициям.

Испытание включает в себя преодоление расстояния примерно в 50 км в течение 24 часов, выполнение различных тактических задач на 10 станциях, неся при этом определенное снаряжение в рюкзаке.

"Марш беретов" начался в 6 часов утра 22 мая стартом первой команды и завершился 23 мая финишем последней команды.

После успешного и своевременного выполнения заданий солдат получает право носить берет песочного цвета и кокарду 1-го механизированного пехотного батальона, которая подтверждает и символизирует принадлежность к подразделению.

Во время учений журналисты TV3 также посетили полигон в Адажи, чтобы пообщаться с молодыми людьми и узнать об их мотивации и желании принять участие в сложной дистанции.

Подробнее смотрите в сюжете:

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!