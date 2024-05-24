Решение Латвийского телевидения (LTV) отказаться от дебатов на русском языке ее удивило, но, по ее словам, это решение можно понять.

"Потому что политическое давление на медиаполитику в Латвии усиливается, оно очень сильное, и дебаты бы все равно не получились, если часть политических партий не готова в этих дебатах участвовать", - сказала она, отметив, что в Латвии медиаполитикой начинают заниматься не профессионалы, а политики. "Это в принципе выглядит так если бы тому же суду политики указывали как нужно судить в том или ином деле", - привела она пример.

Лидака отметила, что часть местных политиков не понимает роль СМИ в демократическом обществе, что грозит поставить под угрозу свободу слова в стране. Кроме того, она отметила, что происходящее в Латвии перед выборами в Европарламент "очень напоминает цензуру".