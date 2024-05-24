В Латвии медиаполитикой начинают заниматься политики, а не профессионалы, как это должно быть, и если так будет продолжаться, то может появиться угроза свободы слова. Об этом в программе "Подробности" Латвийского радио 4 заявила медиа-эксперт Гунта Лидака. Она отметила, что то, что происходит сейчас в Латвии перед выборами в Европарламент, "очень напоминает цензуру", пишет Rus.LSM.
Решение Латвийского телевидения (LTV) отказаться от дебатов на русском языке ее удивило, но, по ее словам, это решение можно понять.
"Потому что политическое давление на медиаполитику в Латвии усиливается, оно очень сильное, и дебаты бы все равно не получились, если часть политических партий не готова в этих дебатах участвовать", - сказала она, отметив, что в Латвии медиаполитикой начинают заниматься не профессионалы, а политики. "Это в принципе выглядит так если бы тому же суду политики указывали как нужно судить в том или ином деле", - привела она пример.
Лидака отметила, что часть местных политиков не понимает роль СМИ в демократическом обществе, что грозит поставить под угрозу свободу слова в стране. Кроме того, она отметила, что происходящее в Латвии перед выборами в Европарламент "очень напоминает цензуру".
"Мы прекрасно понимаем, что все эти решения связаны с какими-то предвыборными расчетами на ту или иную аудиторию, это осложняет ситуацию. И если так будет продолжаться, то, наверное, нам придется говорить об угрозе свободе слова в Латвии", - отметила она.
Что касается предложенных поправок, приравнивающих предвыборные дебаты к агитации, которая может проходить только на государственном языке, эксперт указала, что это - "яркий пример того, как можно влиять и ограничивать возможность общества узнать о тех или иных политических процессах в Латвии".
"Это и есть ограничение равноправия информации и в том числе свободы слова тоже. Эти тенденции есть, они не новы. Есть европейские страны - та же Словакия, Венгрия - в которых это происходит, но я не уверена, что Латвия хочет стать страной, похожей в медиаполитике на Венгрию, Словакию или Италию. Поэтому думаю, что политики должны понять, что до этого было бы нежелательно дойти, если мы хотим жить в нормальной, цивилизованной, демократической стране", - сказала Лидака.
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