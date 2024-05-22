Латвийское телевидение отменило предвыборные дебаты на Rus.LSM на русском языке

Главный редактор Латвийского телевидения (LTV) Сигита Роке, посоветовавшись с редакцией LTV, решила отменить дебаты перед выборами в Европарламент (ЕП) на русском языке, сообщили агентству LETA на LTV.
В своем обращении к прессе Роке отметила, что в преддверии выборов в ЕП LTV планировало свой контент в начале года с главной целью - охватить как можно более широкую аудиторию. Чтобы донести до разных групп общества достоверную и разнообразную информацию о выборах, было решено организовать журналистские дебаты с представителями партий или партийных альянсов не только на латышском, но и на русском языке, так как редакция Rus.LSM работает в команде LTV по производству контента, а целевая аудитория меньшинств очень эффективно достигается Rus.LSM, и на предыдущих выборах транслировался разнообразный контент, в том числе дебаты с кандидатами в евродепутаты.
Как пишет Роке, при планировании LTV не предполагало, какую реакцию вызовет приглашение кандидатов в депутаты Европарламента принять участие в дебатах, где основным языком является русский, перед этими выборами.
Осознавая, что создатели контента LTV действовали добросовестно, и желая защитить свою редакционную независимость и автономию, LTV резко отреагировало на публичные заявления государственных органов и политиков. Однако затем, прислушавшись к мнению общественных групп и аргументам экспертов, LTV пересмотрело ситуацию и практическую целесообразность проведения дебатов в ходе внутренних обсуждений и решило, что дебаты с кандидатами в депутаты Европарламента на русском языке должны быть отменены.
Видео: Протест против дебатов на русском языке
В то же время собственная позиция LTV не изменилась: общественные СМИ не являются и не должны быть инструментом достижения политическими силами или чиновниками своих целей.
Для того чтобы обеспечить выполнение важнейшей задачи общественных СМИ - разностороннее освещение выборов в ЕП для аудитории меньшинств - LTV рассмотрит возможность предложить другие форматы контента вместо дебатов. Платформа Rus.LSM будет предоставлять актуальные новости, включая специальные выпуски, запланированные на день выборов, и дебаты после выборов в программе "ТЧК".
Как сообщалось ранее, в обществе разгорелась дискуссия о том, допустимо ли проводить дебаты кандидатов в Европарламент на русском языке в общественных СМИ.
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