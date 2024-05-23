Сейм передал комиссиям поправки к закону о предвыборной агитации. Их критиковали журналисты

В своем обращении к прессе Роке отметила, что в преддверии выборов в ЕП LTV планировало свой контент в начале года с главной целью - охватить как можно более широкую аудиторию. Чтобы донести до разных групп общества достоверную и разнообразную информацию о выборах, было решено организовать журналистские дебаты с представителями партий или партийных альянсов не только на латышском, но и на русском языке, так как редакция Rus.LSM работает в команде LTV по производству контента, а целевая аудитория меньшинств очень эффективно достигается Rus.LSM, и на предыдущих выборах транслировался разнообразный контент, в том числе дебаты с кандидатами в евродепутаты.