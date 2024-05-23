Сейм передал комиссиям поправки к закону о предвыборной агитации. Их критиковали журналисты

В четверг, 23 мая, Сейм передал на рассмотрение комиссиям раскритикованные журналистами поправки к закону о предвыборной агитации, которые определяют предвыборные дебаты как предвыборную агитацию.
Предложенные депутатами Национального объединения и отдельными депутатами "Объединенного списка" поправки предусматривают включение в определение предвыборной агитации и предвыборных дебатов.
Также предлагается внести в закон поправки, согласно которым в период предвыборной агитации в радио- и телепрограммах электронных средств массовой информации, внешних и внутренних помещениях публичного пользования, периодических изданиях (газетах и журналах), бюллетенях, книгах и других печатных изданиях и в интернете материалы предвыборной агитации размещаются и предвыборная агитация осуществляется на государственном языке (в том числе на латгальском) или ливском языке.
Как указывают авторы поправок, с приближением выборов в Европарламент высветился еще один, ранее не попадавший в фокус внимания сегмент в отношении использования государственного языка в Латвии - предвыборные дебаты.
Как сообщалось, на платформе RUS.LSM планировалось провести дебаты перед выборами в Европарламент на русском языке. Поправки к закону были подготовлены в ответ на идею о проведении дебатов еще до их отмены.
Позже стало известно, что главный редактор Латвийского телевидения (LTV) Сигита Роке, посоветовавшись с редакцией LTV, решила отменить дебаты перед выборами в Европарламент (ЕП) на русском языке.
В своем обращении к прессе Роке отметила, что в преддверии выборов в ЕП LTV планировало свой контент в начале года с главной целью - охватить как можно более широкую аудиторию. Чтобы донести до разных групп общества достоверную и разнообразную информацию о выборах, было решено организовать журналистские дебаты с представителями партий или партийных альянсов не только на латышском, но и на русском языке, так как редакция Rus.LSM работает в команде LTV по производству контента, а целевая аудитория меньшинств очень эффективно достигается Rus.LSM, и на предыдущих выборах транслировался разнообразный контент, в том числе дебаты с кандидатами в евродепутаты.
Как пишет Роке, при планировании LTV не предполагало, какую реакцию вызовет приглашение кандидатов в депутаты Европарламента принять участие в дебатах, где основным языком является русский, перед этими выборами.
Осознавая, что создатели контента LTV действовали добросовестно, и желая защитить свою редакционную независимость и автономию, LTV резко отреагировало на публичные заявления государственных органов и политиков. Однако затем, прислушавшись к мнению общественных групп и аргументам экспертов, LTV пересмотрело ситуацию и практическую целесообразность проведения дебатов в ходе внутренних обсуждений и решило, что дебаты с кандидатами в депутаты Европарламента на русском языке должны быть отменены.
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