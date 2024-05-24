Я видел многое, и меня удивить не особо легко, но скажу как есть - партии "Латвия на первом месте" все-таки удалось вызвать у меня небольшое удивление. Проще говоря - я увидел картинку, на которой под надписью "Едины для Латвии" стоят Айнар Шлесерс и уже отстраненный от должности бывший мэр Резекне Александр Барташевич. Подпись к картинке: "Лидеры объединяются!".

Оказалось, что партии "Латвия на первом месте" и "Вместе для Латвии" подписали договор соглашения о том, что на муниципальных выборах они стартуют вместе. "Сейчас мы живем в долг. Латвии пришло время зарабатывать", - прокомментировал это сам Шлесерс.

Говоря о жизни в долг - проинформирован ли Шлесерс, что Барташевич довел до банкротства бывшее ранее в его управлении Резекне? Буквально. Будучи мэром Резекне еще с 2009 года, он довел свой город до нехватки в бюджете 4 миллионов евро. Соответственно, в самом прямом смысле этого слова довел Резекне до жизни в долг.

И все это параллельно факту, что Резекне ежегодно получало огромные денежные суммы из Фонда выравнивания самоуправлений (в 2023 году, например, 8 113 905 евро). Но деньги ушли на другие остро необходимые вещи. Например, на строительство огромного SPA-центра, для завершения которого все-таки не хватило четырех миллионов. И для которого за три года самоуправление так и не смогло найти арендатора.

Лидеры объединяются, не так ли? Смешно.

Недавно посмотрел дискуссию Ольги Драгилевой с лидерами партии "Латвия на первом месте" в передаче Delfi "Следующий, пожалуйста!". Там преимущественно Шлесерс занимался агитацией и не отвечал на заданные вопросы, Лиепиня молчала, а Вилис Криштопанс истерично кричал в моменты, когда у него никто ничего даже не спрашивал. Но одну вещь представители партии выраженно интенсивно и яро отмечали - они полностью против российского вторжения в Украину и строго осуждают его.

Друзья, вы знаете, кто вторжение России в Украину не осуждает? Можете угадать с трех раз. Могу даже предложить варианты: а) Барташевич, б) бывший мэр Резекне, в) Александр.