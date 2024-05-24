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Фото На популярном испанском курорте обрушилась крыша ресторана; погибли четыре человека

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Последствия обрушения
Последствия обрушения Фото: AP/Scanpix

На популярном у туристов испанском острове Майорка обрушилась крыша ресторана. В результате погибли четыре человека и еще 21 пострадал, сообщает AFP.

Среди жертв - граждане нескольких стран, добавила пресс-секретарь чрезвычайной аварийной службы.

Семь пострадавших были "в очень серьезном" состоянии, еще девять получили "серьезные" травмы, сообщили на платформе Х чрезвычайные службы.

По информации местных СМИ, ресторан находился в двухэтажном здании в главном городе города Пальма-де-Майорка.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что центральное правительство готово направить "все необходимые ресурсы", чтобы помочь правительству региона справиться с этой трагедией.

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