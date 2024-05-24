Фото На популярном испанском курорте обрушилась крыша ресторана; погибли четыре человека

Среди жертв - граждане нескольких стран, добавила пресс-секретарь чрезвычайной аварийной службы.

Семь пострадавших были "в очень серьезном" состоянии, еще девять получили "серьезные" травмы, сообщили на платформе Х чрезвычайные службы.

По информации местных СМИ, ресторан находился в двухэтажном здании в главном городе города Пальма-де-Майорка.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что центральное правительство готово направить "все необходимые ресурсы", чтобы помочь правительству региона справиться с этой трагедией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!