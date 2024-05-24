Объявлено предупреждение о погоде на ближайшие дни

Как уже сообщалось, в эти выходные и на следующей неделе столбики термометров в Латвии поднимутся еще выше, прогнозируют синоптики.

Последние суббота и воскресенье мая будут преимущественно солнечными, местами возможны кратковременные дожди и интенсивные грозовые ливни с градом. Наибольшая вероятность осадков прогнозируется в Курземе. Ветер будет преимущественно слабым.

Температура воздуха на восходе составит +9...+17 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +25...+29 градусов, немного прохладнее будет только на побережье.

Аналогичные условия ожидаются и на следующей неделе, а в самые жаркие дни температура повысится до +26...+31 градуса. Каждый день возможны локальные грозовые дожди, тем не менее в большинстве регионов страны усилится засуха.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается примерно на семь градусов выше нормы. Май этого года может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

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