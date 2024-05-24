США пересматривают отношения с Грузией из-за закона об "иноагентах". Виновных в подрыве демократии могут лишить виз

«Мы по-прежнему надеемся, что руководство Грузии пересмотрит проект закона и сделает шаги, способствующие дальнейшему продвижению страны в сторону демократии и евроатлантической интеграции. Пересматривая отношения между нашими странами, мы, принимая решения о своих действиях, будем учитывать действия Грузии», — говорится в заявлении главы Госдепартамента США.

«Российский» закон

Закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом в третьем, окончательном чтении 14 мая на фоне многотысячных протестов.

Согласно Конституции Грузии, у президента страны Саломе Зурабишвили после принятия парламентом закона было две недели на то, чтобы его подписать или наложить на него вето и вернуть парламенту. Президент использовала право вето до истечения этого срока.

«Я наложила вето на „российский“ закон. Этот закон по своей сути, по своему духу — российский закон, который противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам и, тем самым, представляет собой препятствие на нашем европейском пути», — заявила президент.

Однако решения президента недостаточно, чтобы не допустить вступления в силу закона, который грузинская оппозиция и западные страны сравнивают с российским репрессивным законодательством об «иностранных агентах».

Преодолеть президентское вето правящей партии не будет сложно. Для этого достаточно поддержки 76 депутатов, тогда как в парламентском большинстве сегодня 83 парламентария.

После этого Зурабишвили снова не может воспользоваться правом вето. В случае, если она не подписывает закон, его подпишет председатель парламента.