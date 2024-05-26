"Мне долго было больно": Каспар Камбала о своем взрослом сыне, живущем в США

"Мне долгое время было больно, потому что я не мог контактировать с сыном", - говорит Каспар. Ольга добавляет, что сыну Каспара уже 20 лет и зовут его Кристап Анджело. Первое имя было дано в честь умершего старшего брата Каспара. Сын живет в Америке и играет в баскетбол.

Когда Каспар развелся с матерью своего ребенка, его якобы заблокировали во всех социальных сетях, но недавно ситуация изменилась: "Вчера я увидел, что меня разблокировали! Я подписался на него, он подписался на меня, а потом я написал: What’s up kid? (перевод: "Как дела, сынок?"). Мы не разговаривали около восьми лет или даже дольше".

Ольга рассказала, что Каспар так долго не общался с сыном из-за конфликтов с матерью ребенка: "Миллионы не могли поделить".

Каспар и Ольга уже планируют приезд мальчика в Латвию. "Мы с Каспаром уже подумали, что он должен приехать к нам! Нам есть где жить, значит, он должен приехать сюда!" - говорит Ольга.

Напомним, что чета Камбала не только поругалась в программе, но и Каспар признался, что он алкоголик.

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