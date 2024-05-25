В Новосибирске гарнизонный суд приговорил к колонии-поселению ветерана боевых действий Евгения Нохрина, который летом 2022 года получил от сослуживцев 15 тысяч рублей за обещание якобы помочь им уехать в командировку в Ливию. Мошенник к тому моменту был уволен из армии. В 2023 году во время суда подписал новый контракт. Суд признал, что это «не влечет оснований для его освобождения от отбывания наказания».

Тех, кто подписал контракт и исчез уже в ходе суда, после возвращения с войны могут задержать, возобновить судебное производство и осудить. Би-би-си нашла четыре таких решения судов в разных регионах — от Смоленской области до Приморского края.

Видимо, именно это случилось и с Вадимом Духновым. После возвращения с фронта он не избежал продолжения судебного разбирательства. В январе 2024 года Вадима как рецидивиста приговорили к двум годам колонии особого (самого жесткого) режима за избиение человека и взяли под стражу.

Схема вторая: из СИЗО — на войну

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Вербуют на войну сейчас и тех, кто находится в СИЗО.

Так, в феврале 2024 года глава Железнодорожного района Красноярска Юрий Савчук отчитался об отправке на фронт десятков человек:

«У нас на территории есть СИЗО. Мы в том году 58 человек отправили, а нам их просто не засчитали. Ну, отправили и отправили».