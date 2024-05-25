Видео В Улброке полиция остановила подозрительный Mercedes, в котором нашла оружие и наркотики

У муниципальных полицейских Ропажского края вызвал подозрение ехавший навстречу Mercedes с разбитой передней частью автомобиля.

Увидев машину правоохранительных органов, люди, сидевшие в машине, заметно взволновались и тем самым привлекли к себе дополнительное внимание.

"В ходе досмотра водителя стало ясно, что он не имеет водительских прав. Его поведение также указывало на то, что он, возможно, находился под воздействием наркотиков или психотропных веществ. Позже, когда мы поинтересовались повреждениями автомобиля, выяснилось, что автомобиль ранее участвовал в дорожно-транспортном происшествии на административной территории Риги", - рассказали в муниципальной полиции края.

В машине было несколько сумок, но об их содержимом водитель и пассажир рассказывать не захотели. Водитель не захотел показывать содержимое сумки.

"Лица задержаны до выяснения обстоятельств дела и принятия дальнейших процессуальных действий. Когда приехали коллеги из Госполиции, выяснилось, что в автомобиле могут находиться наркотические или психотропные вещества. Вместе с оружием их увезли на экспертизу", - добавили в полиции.

Госполиция хранит молчание об арестованной паре. Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование. Ни количество наркотических веществ, находившихся в машине, ни другие подробности не разглашаются.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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