Определен самый сильный пожарный в Латвии

Среди участников, представляющих Латвию, Кристап Ансонс из Елгавы показал второй лучший результат, а командир Добельской части Артур Рожков - третий лучший результат.

В командном зачете развернулась ожесточенная борьба за первое место между командами пожарно-спасательного департамента Литвы и Елгавской части. Разница с победителем составила меньше секунды.

В соревнованиях приняли участие пожарные и спасатели из Латвии, Литвы, Эстонии и Германии - 68 участников в личном зачете и 14 частей в командном зачете.

Соревнования "Самый сильный пожарный" основаны на популярном в Европе и США виде спорта, проверяющем профессиональные навыки и физическую подготовку пожарных.

Дистанция состоит из пяти этапов - подъем на вышку со связкой шлангов, вкатывание катушки со шлангом верхнюю площадку вышки, испытание на силы с помощью ударов кувалдой по рельсу, протаскивание шланга с водой и перенос манекена весом почти 90 кг к финишу. Вся дистанция проходится в специальном защитном костюме пожарного, а в индивидуальных соревнованиях участники дышат с помощью дыхательного аппарата.

Таким образом, максимально точно моделируются условия, в которых приходится работать пожарным и спасателям при пожаре.

Конкурс проводился в Латвии в третий раз.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!