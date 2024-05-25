Последний звонок в российской школе: детей ранило сорванной крышей

В российском городе Краснодаре сильный ветер сорвал часть кровли со здания школы, сообщает российское независимое издание "Медуза".
Мэр города Евгений Наумов сообщает, что инцидент произошел в тот момент, когда школьники собрались на торжественную линейку.
Как сообщает областная прокуратура, это произошло около 8:18 утра.
Пострадали как минимум 12 детей, но точное число пострадавших еще уточняется. По информации ведомства, дети получили осколочные ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.
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