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Последний звонок в российской школе: детей ранило сорванной крышей

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В России ветром снесло часть крыши школы
В России ветром снесло часть крыши школы Фото: @MaximIsaev79484/"X"

В российском городе Краснодаре сильный ветер сорвал часть кровли со здания школы, сообщает российское независимое издание "Медуза".

Мэр города Евгений Наумов сообщает, что инцидент произошел в тот момент, когда школьники собрались на торжественную линейку.

Как сообщает областная прокуратура, это произошло около 8:18 утра.

Пострадали как минимум 12 детей, но точное число пострадавших еще уточняется. По информации ведомства, дети получили осколочные ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

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