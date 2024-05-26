О, нет! Намеченная на 25 мая в центре конференций и мероприятий ATTA Centre "мегавечеринка" Monalisa, которую устраивают Роланд Курситис и предприятие по организации вечеринок и развлекательных мероприятий FullHouse, не состоится, сообщили за два дня до мероприятия. Почему, кто виноват и когда желавшие повеселиться получат обратно деньги за билеты?

24 мая, спустя день после объявления об отмене вечеринки, организатор Monalisa Роланд Курситис разместил в аккаунте FullHouse в Instgram видео с объяснением, почему вечеринка не проводится.

"Очень много в СМИ вижу, что говорят, что мы мошенники, мы обманули людей, украли деньги. Это не так.