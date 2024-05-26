Финляндия будет возвращать в РФ прибывающих без оснований россиян

Новый закон о выдворении нелегальных мигрантов, находящийся на рассмотрении парламента Финляндии, позволит властям уже на границе возвращать в Россию тех, кто попытается въехать в страну без достаточных оснований, заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. "Мы исходим из того, что когда этот закон вступит в силу, то в любом случае люди будут возвращены на российскую сторону", - сообщила она в интервью медиакомпании Yle, опубликованном в субботу, 25 мая.

По словам финского министра, любой человек, пытающийся въехать из РФ без оснований, будет возвращен в эту страну, даже если Россия будет отказываться его принять. При этом оценка ситуации в каждом случае будет проводиться пограничниками, указала она.