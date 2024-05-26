Видео На перекрестке ул. Лиелирбес и Улманя гатве разбился автомобиль. Полиция рассказала подробности

Как видно на видео, присланном очевидцем, на боку пострадавшего автомобиля заметна вмятина.

Государственная полиция рассказала подробности аварии.

"Сегодня, 26 мая, в Государственную полицию поступила информация о том, что в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, около 11:50 мужчина на автомобиле марки KIA ехал по Улманя гатве и пересек перекресток с улицей Лиелирбес, когда на светофоре мигал запрещающий (красный) сигнал, то есть он не уступил дорогу транспортным средствам, имеющим право проезда. В результате произошло столкновение с автомобилем Volvo, который после этого ударил автомобиль BMW. В результате аварии никто не пострадал", - отметили в полиции.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении по данному инциденту.

В субботу, 26 мая, в Латвии зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал 21 человек, сообщили в Госполиции. Вчера в результате ДТП в Рижском районе пострадали 13 человек, в Видземе - три человека, в Земгале и Латгале - по два пострадавших, а в Курземе - один пострадавший. Пятеро пострадавших были велосипедистами, трое - пешеходами, а один - водителем электросамоката.

Вчера полиция арестовала десять водителей за вождение в нетрезвом виде: четырех - в Видземском регионе, по два - в Риге и Земгале и по одному - в Латгале и Курземе.

Семь арестованных водителей находились за рулем транспортных средств в настолько тяжелом опьянении, что к ним было применено уголовное наказание, в связи с чем у них будет конфисковано транспортное средство или наложен штраф в размере его стоимости.

Всего за вчерашний день полиция составила 561 протокол за нарушения правил дорожного движения.

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