Как позаботиться о себе в жарe? SPKC напоминает о трех принципах

В жаркую погоду самое главное - регулярно пить. Сколько? Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) отмечает, что оптимальное количество в день для взрослых варьируется, но составляет примерно два-четыре литра в день. Внимание необходимо уделять и детям.

Агнесе Фреймане, руководитель отдела профилактики заболеваний SPKC, сказала: "Я бы хотела обратить особое внимание на детей, потому что в отличие от взрослых, у детей в организме больше воды, поэтому они подвержены большему риску ее потери или, говоря по другому, обезвоживания".

SPKC напоминает трех принципах - надевай, применяй, будь осторожен!

Следует носить легкую, легкую, дышащую одежду, максимально закрывающую тело, а также головной убор, закрывающий шею и лицо, солнцезащитные очки, защищающие от ультрафиолетовых лучей.

Не менее важно наносить солнцезащитный крем с максимально возможным значением фактора защиты и делать это за 20 минут до выхода на солнце. "Также нужно использовать этот крем после каждого купания, после каждого вытирания полотенцем и после сильного потоотделения", - сказала Фреймане.