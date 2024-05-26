Как позаботиться о себе в жарe? SPKC напоминает о трех принципах

Латвию достигла волна тепла. В выходные столбик термометра почти достигал 30 градусов. В такую жару необходимо соблюдать множество обязательных условий, чтобы не возникло проблем со здоровьем. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
В жаркую погоду самое главное - регулярно пить. Сколько? Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) отмечает, что оптимальное количество в день для взрослых варьируется, но составляет примерно два-четыре литра в день. Внимание необходимо уделять и детям.
Агнесе Фреймане, руководитель отдела профилактики заболеваний SPKC, сказала: "Я бы хотела обратить особое внимание на детей, потому что в отличие от взрослых, у детей в организме больше воды, поэтому они подвержены большему риску ее потери или, говоря по другому, обезвоживания".
SPKC напоминает трех принципах - надевай, применяй, будь осторожен!
Следует носить легкую, легкую, дышащую одежду, максимально закрывающую тело, а также головной убор, закрывающий шею и лицо, солнцезащитные очки, защищающие от ультрафиолетовых лучей.
Не менее важно наносить солнцезащитный крем с максимально возможным значением фактора защиты и делать это за 20 минут до выхода на солнце. "Также нужно использовать этот крем после каждого купания, после каждого вытирания полотенцем и после сильного потоотделения", - сказала Фреймане.
Также следует быть осторожным. Самое жаркое время суток с наибольшим количеством ультрафиолета - с 10:00 до 16:00. Жителям следует быть осторожными при купании.
В SPKC подчеркнули, что по мере потепления погоды количество утонувших и травмированных у водоемов увеличивается.
"Это особенно выражено среди мужчин, и, конечно, присутствие алкоголя очень, очень выражено в случае утопления. Профиль утонувших в Латвии - это молодые мужчины и алкогольное опьянение", - сказала представитель SPKC.
В Рижской думе напомнили о бесплатных водопроводных кранах в столице. На данный момент в Риге 25 таких кранов, из которых каждый может налить воду. И еще 11 будут созданы в этом году.
Перед выходом полезно заранее проверить, где находится ближайший пункт с водой. Детей и животных нельзя оставлять в салонах автомобиля даже на короткое время.
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