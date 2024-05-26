По данным ведомства, ночью можно было видеть "интенсивную деятельность" дальней российской авиации из-за ракетной атаки по Укрине.

"Обращаем внимание, что польские и союзные самолеты работают в воздушном пространстве, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", - отметили в объявлении во время воздушной тревоги.

Польские вооруженные силы напомнили, что аналогичные российские атаки были зафиксированы в ночь на 8 мая.

В отчете подчеркивается, что принимаются все меры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши и ситуация постоянно отслеживается.

В ночь на 26 мая ПВО Украины сбили 12 российских ракет и 31 беспилотник, сообщили в воскресенье ВВС Украины.

С российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 было выпущено 12 ракет H-101 и H-155, все они были сбиты, говорится в сообщении ВВС Украины.

Также Россия запустила 31 беспилотник по целям в Украине, но все дроны были сбиты. Дроны стартовали из Краснодарского края и оккупированного Крыма.

В заявлении ВВС Украины также говорится, что две гиперзвуковые ракеты "Кинжал" были запущены с российских истребителей МиГ-31. Однако не сообщается, поразили ли они какие-либо цели.

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