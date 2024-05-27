Газета: Швеция разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по России

"Согласно международному праву, у Украины есть право защищать себя, осуществляя военные мероприятия, направленные против территории противника, если они соответствуют условиям войны. Швеция поддерживает международное право и у Украины есть право защищать себя", - говорится в сообщении.

Запрет на удары западным оружием по Российской Федерации

С первых поставок западного оружия Украине в силе запрет на его использование для ударов по территории России. Однако, как пишет The New York Times, единогласия по этому вопросу нет - в администрации Байдена идут дебаты о послаблении этого запрета.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что странам - партнерам Украины стоит отменить запрет на использование этого оружия для ударов по территории РФ.

Глава МИД Латвии Байба Браже ранее уже указывала, что есть страны, которые поставляли Украине оружие без ограничений на атаку на территории Российской Федерации.

В то же самое время канцлер Германии Олаф Шольц возражает против использования западного оружия на территории России, чтобы "не допустить превращения войны в Украине в "большую войну".

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