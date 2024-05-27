Пора экзаменов: девятиклассники начинают сдавать латышский

С 27 по 30 мая в школах пройдет устная часть экзамена, а 28 мая ожидается письменная часть.

Государственная сессия проверочных работ для девятиклассников началась неделю назад с централизованного экзамена по английскому, немецкому и французскому языкам. Экзамен по математике ожидается 4 июня.

Это уже второй учебный год, когда выпускникам 9-х классов приходится сдавать централизованные экзамены. Чтобы сдать экзамен, выпускникам основной школы в этом учебном году необходимо будет набрать не менее 10%.

Учебный год для 9-классников завершится 14 июня, а для 12-классников – 21 июня.

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