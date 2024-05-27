Козловскис: Идея о "стене дронов" от Норвегии до Польши - очень амбициозный проект

Создание "стены дронов", о которой шла речь на встрече министров внутренних дел на прошлой неделе, означает, что беспилотные аппараты будут "покрывать" границу с Россией на всей ее протяженности в участвующих в проекте странах, отслеживая перемещения, предвидя на шаг вперед, какие перемещения могут произойти по ту сторону границы, и предупреждая о них.

По словам министра, реализация такого проекта поможет в борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой и различными провокациями, которые могут быть предприняты с российской стороны.

Как сообщалось, страны региона договорились построить от Норвегии до Польши "стену дронов" для защиты своих внешних границ беспилотными летательными аппаратами.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс и заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар объявили о плане создания в странах Балтии оборонных сил для обнаружения и сбивания беспилотных летательных аппаратов на границе с Россией и Беларусью, а также вокруг крупнейших городов региона.

"Мероприятие такого масштаба уникально. Силы для наблюдения и обезвреживания дронов очень важны как для сдерживания, так и для предотвращения активности нашего восточного соседа", - подчеркнул министр.

Он отметил, что страны региона все больше должны быть готовы к ситуациям, когда Россия попытается нарушить повседневную жизнь, используя дроны.

"Россия и Беларусь продолжат делать все возможное, чтобы нарушить внутреннюю безопасность соседних стран, и наша обязанность - совместно противостоять этому. Своевременно и соразмерно", - сказал Ляэнеметс.

Министры договорились, что страны незамедлительно окажут друг другу помощь в случае миграционной атаки или других гибридных атак как технологиями, так и персоналом.

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