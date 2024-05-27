Знакомьтесь: Peaky Blinders - украинский отряд беспилотников, который защищает Харьков

По его словам, оружие большего радиуса действия, нацеленное на скопление российских сил на границе, «могло бы предотвратить это наступление».

Антон (слева) говорит, что беспилотники помогают удержать россиян, но их недостаточно, чтобы выиграть эту войну Фото: BBC

Как и украинцы, россияне тоже разработали способы глушить сигналы с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Когда «Козырьки» в конце концов находят новую цель, их сигнал блокируют, прежде чем они успевают нанести удар. За день они могут потерять четыре или пять беспилотников.

Несмотря на неудачи, Александр говорит, что наступление россиян под Харьковом придало его уставшим бойцам второе дыхание. Раньше они боялись, что мир теряет к ним интерес.

Но Александр знает, что такая опасность по-прежнему есть, а конца войне не видно. Он ожидает, что конфликт продлится еще очень долго, «может быть, несколько лет или даже десятилетий».

Ни у одной из сторон, по его словам, нет сил, чтобы нанести нокаутирующий удар. Чтобы оттеснить россиян к границе, Украине потребуется «колоссальная» поддержка Запада.

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Но пока что нынешнее российское наступление тормозит.