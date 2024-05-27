Знакомьтесь: Peaky Blinders - украинский отряд беспилотников, который защищает Харьков

Мы находимся в селе Липцы Харьковской области, где украинским войскам, похоже, удалось сдержать внезапное наступление России.
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Несколько недель назад россияне стремительно продвигались в сторону Харькова. Но с помощью подкреплений Украина постепенно сдерживает натиск.
Однако угроза с севера не исчезла. Липцы по-прежнему остаются целью российской армии.
Когда мы вместе с элитным украинским подразделением проезжаем по разрушенным и пустынным улицам этого села, грохот разрывающихся неподалеку снарядов не стихает.
Двое военных выставили свое оружие через открытое окно и следят за небом в поисках беспилотников-камикадзе. Дроны стали одним из самых мощных видов оружия в этой войне.
Это украинское подразделение тоже собирается использовать беспилотники.
Они называют себя Peaky Blinders, в честь культового телесериала «Острые козырьки», который рассказывает о деятельности преступного синдиката в Бирмингеме в 1920-е годы.
Командир украинского отряда Александр говорит, что в начале войны они начали охранять улицы, вооружившись дробовиками и оставаясь в гражданской одежде. По его словам, это было похоже на сцену из «Острых козырьков».
Но теперь это уже не разношерстная команда добровольцев. Они закалены в боях и прошли подготовку при помощи западных спецназовцев. Они стали высокотехнологичными «Острыми козырьками» и используют дешевые небольшие беспилотники массового производства.
Тем не менее, отряд сохранил название и его члены носят плоские камуфляжные кепки с вышитым сзади девизом — «Найти и уничтожить».
Последние несколько недель Александр в буквальном смысле слова сражался за свой дом.
До войны он работал в полях, которые находятся неподалеку от их блиндажа, скрытого за деревьями. Раньше он выращивал здесь клубнику. Теперь на смену ягодам пришли бомбы.
Команда «Козырьков» утверждает, что с начала наступления под Харьковом она убила или ранила более 100 российских солдат.
Они действуют как небольшое подразделение ВВС, вооруженное десятками беспилотников и арсеналом бомб — одни для уничтожения танков, другие для поражения групп пехоты или отдельных солдат.
«Козырьки» либо сбрасывают бомбы с воздуха, либо используют беспилотники-камикадзе, которые летят прямо в цель — FPV-дроны.
В день нашего визита члены отряда пытаются найти новые цели.
Это свидетельствует о том, что они добились определенного успеха — россияне прячутся.
Чтобы использовать время, они используют один из своих больших беспилотников, чтобы обезоружить уже убитых солдат. С помощью специального крюка им в конце концов удается выхватить автомат у убитого российского военного.
Беспилотники в определенной степени изменили эту войну.
Но старший брат Александра Антон считает, что для победы их недостаточно.
«Мы можем сдерживать их с помощью беспилотников и наносить им ущерб, — говорит он, — но, к сожалению, не победить».
По его словам, оружие большего радиуса действия, нацеленное на скопление российских сил на границе, «могло бы предотвратить это наступление».
Как и украинцы, россияне тоже разработали способы глушить сигналы с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Когда «Козырьки» в конце концов находят новую цель, их сигнал блокируют, прежде чем они успевают нанести удар. За день они могут потерять четыре или пять беспилотников.
Несмотря на неудачи, Александр говорит, что наступление россиян под Харьковом придало его уставшим бойцам второе дыхание. Раньше они боялись, что мир теряет к ним интерес.
Но Александр знает, что такая опасность по-прежнему есть, а конца войне не видно. Он ожидает, что конфликт продлится еще очень долго, «может быть, несколько лет или даже десятилетий».
Ни у одной из сторон, по его словам, нет сил, чтобы нанести нокаутирующий удар. Чтобы оттеснить россиян к границе, Украине потребуется «колоссальная» поддержка Запада.
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Но пока что нынешнее российское наступление тормозит.
Олег Синегубов, глава Харьковской военной администрации, считает, что первоначальной целью был сам Харьков. Как он рассказал Би-би-си, недавно захваченные в плен российские солдаты сообщили, что их целью было взять город Волчанск за два дня, а за пять дней — дойти до Харькова.
Президент Путин отрицает, что собирался брать город.
Синегубов считает, что в итоге россиян можно оттеснить к границе — как это было в 2022 году. Но добавляет: «Освободить территорию — это только половина успеха. Вторая половина — удержать ее».
Новое наступление России в Харьковской области вновь поставило вопрос о том, сможет ли Украина выиграть эту войну.
Оно, безусловно, высветило недостатки западной поддержки и заметное напряжение и усталость в вооруженных силах Украины — растянутых, перегруженных и уступающих армии РФ по численности.
Даже если Украине удастся пережить эту очередную бурю, она все равно будет терять территории по всему фронту протяженностью 1,3 тыс. км. Украина также не пока не может построить такую же активную военную машину, как Россия: способную перевооружаться и набирать новые войска.
«Запад боится России»
Украина считает, что большая часть вины — в нехватке решимости ее союзников.
На минувшей неделе Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что поддержка Запада носит ограниченный характер. Союзники «боятся, что Россия проиграет войну» и хотят «победы Украины, которая не будет означать проигрыша России», считает президент.
В связи с этим в Киеве напоминают о недавней задержке в предоставлении военной помощи со стороны США. Генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба Украины, заявил Би-би-си, что таким образом США «открыли россиянам шестимесячное окно возможностей».
Александр Мережко, председатель украинского парламентского комитета по иностранным делам, говорит, что подобные задержки также свидетельствуют о разногласиях во внешней политике стран Запада.
«Мне кажется, некоторые уже согласились на раздел Украины», — считает он.
По его словам, Запад, похоже, проводит политику, направленную на то, чтобы избежать полного поражения Украины, но при этом не вступать в прямой конфликт с Россией. «Если преследовать обе эти цели, исчезает решимость», — сказал он.
Генерал-лейтенант Романенко выразился более прямолинейно. «Запад боится России, — сказал он. — Это нужно преодолеть».
Высокопоставленный представитель украинского оборонного ведомства заявил Би-би-си, что последнего пакета военной помощи США хватит только на продолжение оборонительных операций до конца этого года.
Другими словами, этого недостаточно для начала более дорогостоящего и сложного наступления, призванного отвоевать территорию.
По словам Мережко, недавний пакет военной помощи США «дает нам только больше шансов выжить и удержать линию фронта». Украине нужна долгосрочная и постоянная поддержка, продолжает он.
Украине не только не хватает оружия, она еще и не уверена, что именно ей готовы предоставить.
Генерал-лейтенант Романенко говорит, что ВВС Украины уже должны были быть усилены истребителями F-16. Он называет такую задержку «трусостью».
В Киеве недовольны и тем, как Запад регламентирует использование своего дальнобойного оружия.
США не хотят, чтобы им наносили удары по российской территории. Но Мережко говорит: «Если мы будем ограничиваться использованием этого оружия только на своей территории, мы просто истечем кровью».
Он считает, что характер боевых действий изменится только в тот момент, когда Россия почувствует последствия войны у себя дома.
А находящийся на передовой Антон говорит, что ВСУ наблюдали за концентрацией российских сил за границей. По его словам, если бы удары по ним нанесли раньше, «мы могли бы предотвратить это наступление».
Чем все закончится?
В самой Украине растет понимание того, что одними военными средствами эту войну не выиграть.
Александр Мережко признает, что она приносит огромные потери.
«Мы знаем, что истекаем кровью, что половина нашей энергосистемы и треть экономики разрушены. Мы теряем людей, и у нас нет никаких гарантий, что через год у нас будет оружие, которое нам нужно», — говорит он.
Мережко не верит в возможность мирных переговоров с Путиным. Но он больше не исключает переговоров о прекращении огня.
Он не признает раздел Украины, но соглашается, что возвращение оккупированных территорий может оказаться долгим процессом. Он называет свою страну «усталой и злой, но без пораженческих настроений».
Генерал-лейтенант Романенко тоже считает, что возвращение утраченных Украиной районов может быть постепенным и потребует как «военной, так и дипломатической работы».
Украина еще не готова отказаться от этой войны. Но в стране растет понимание того, что на определенном этапе ей, возможно, придется рассмотреть другие способы ее окончания.
Однако, даже несмотря на последние неудачи, украинская решимость и готовность бороться не угасли.
Украине не нанесли смертельный удар в Харькове. Более того, она еще раз доказывает, что может идти наперекор ожиданиям — даже когда ее силы на минимуме.
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