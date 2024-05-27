Украинский дрон установил новый рекорд дальности полета

"Украинский БПЛА преодолел до объекта противника более 1800 километров, установив новый рекорд диапазона удара дрона-камикадзе", - сообщил изданию "Украинская правда" источник в ГУР Украины.

Ранее в российских соцсетях появилась информация, что у Орска "упал беспилотник" и что его "целью, возможно, был военный объект".

Предыдущий рекорд полета украинского беспилотника был установлен на объекте в Салавате (Башкортостан), который находится на 140 километров ближе к украинской границе, чем Орск.

Reports have appeared in the media that a drone attacked a long-range target detection radar "Voronezh M", located in the city of Orsk, Orenburg region of Russia. It is located about 1,800 kilometers from Ukraine.



The day before, Russian media wrote that a drone "fell" near… pic.twitter.com/N9HXT5oosX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 27, 2024

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