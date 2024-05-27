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Украинский дрон установил новый рекорд дальности полета

rus.tvnet.lv
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Беспилотник. Иллюстративное фото
Беспилотник. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В воскресенье беспилотник Главного управления разведки (ГУР) Украины поразил радиолокационную станцию дальнего обнаружения "Воронеж-М" в Орске Оренбургской области России, установив новый рекорд дальности для украинских беспилотников.

"Украинский БПЛА преодолел до объекта противника более 1800 километров, установив новый рекорд диапазона удара дрона-камикадзе", - сообщил изданию "Украинская правда" источник в ГУР Украины.

Ранее в российских соцсетях появилась информация, что у Орска "упал беспилотник" и что его "целью, возможно, был военный объект".

Предыдущий рекорд полета украинского беспилотника был установлен на объекте в Салавате (Башкортостан), который находится на 140 километров ближе к украинской границе, чем Орск.

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