Министерство юстиции (Минюст) в официальном издании Latvijas Vēstnesis от имени государства принесло извинения депутату Европарламента (ЕП), бывшему мэру Риги Нилу Ушакову ("Согласие") за необоснованно предъявленное обвинение.
Минюст извинился перед Ушаковым за доставленные неудобства, страдания и переживания из-за необоснованного уголовного процесса, написано в объявлении.
В конце 2023 года вступил в силу оправдательный приговор суда по обвинению в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения в кабинете Ушакова в то время, когда он был мэром Риги.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в январе 2019 года изъяло в рабочем кабинете тогдашнего мэра Риги Ушакова в Рижской думе устройство, используемое для проводимых особым образом мероприятий оперативной деятельности. Прокуратура предъявила Ушакову обвинение в конце 2021 года на основании статьи Уголовного закона о нарушении запрета на обращение с оборудованием, устройством или инструментом, специально созданным или приспособленным для проведения специальных оперативных мероприятий.
Обвинители проиграли по этому делу в суде как первой, так и второй инстанции, и в конце 2023 года прокурор Юрис Лочмелис больше не усмотрел оснований для подачи кассационного протеста. "У суда и прокурора были разные взгляды на оценку доказательств. Учитывая, что в компетенцию суда кассационной инстанции не входит проверка и оценка имеющихся в деле доказательств, у прокурора не было оснований для подачи кассационного протеста", - заявили агентству LETA в прокуратуре.
Закон о возмещении вреда, причиненного в уголовном процессе и производстве по административным правонарушениям, предусматривает, что физическое лицо имеет право на возмещение вреда, если вступил в силу оправдательный приговор суда, которым лицо признано невиновным и оправдано по всем предъявленным против него обвинениям. Причиненный в уголовном процессе вред возмещается из государственного основного бюджета.
Ушаков ранее в последнем слове в Рижском городском суде утверждал, что это уголовное дело было необходимо только для того, чтобы публично подорвать его репутацию, пытаясь сделать его преступником. Политик подчеркнул, что он не приобретал, не хранил какое-либо запрещенное устройство и не знал ничего об альбоме, а тем более - о находящемся в нем спрятанном устройстве. Вместо того, чтобы искать виновных лиц, которые внесли и разместили альбом со спрятанным устройством в одном из помещений Рижской думы, следствие объявило его обвиняемым.
Параллельно Генпрокуратура решила привлечь к уголовной ответственности нескольких лиц за взяточничество и злоупотребление служебным положением в связи с введенными в 2018 году Рижской думой льготами по оплате проезда на маршрутах предприятия-перевозчика Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS). К этому делу также причастны бывший мэр Риги Ушаков и его тогдашний заместитель Андрис Америкс ("Честь служить Риге").
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