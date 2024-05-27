Закон о возмещении вреда, причиненного в уголовном процессе и производстве по административным правонарушениям, предусматривает, что физическое лицо имеет право на возмещение вреда, если вступил в силу оправдательный приговор суда, которым лицо признано невиновным и оправдано по всем предъявленным против него обвинениям. Причиненный в уголовном процессе вред возмещается из государственного основного бюджета.

Ушаков ранее в последнем слове в Рижском городском суде утверждал, что это уголовное дело было необходимо только для того, чтобы публично подорвать его репутацию, пытаясь сделать его преступником. Политик подчеркнул, что он не приобретал, не хранил какое-либо запрещенное устройство и не знал ничего об альбоме, а тем более - о находящемся в нем спрятанном устройстве. Вместо того, чтобы искать виновных лиц, которые внесли и разместили альбом со спрятанным устройством в одном из помещений Рижской думы, следствие объявило его обвиняемым.

Параллельно Генпрокуратура решила привлечь к уголовной ответственности нескольких лиц за взяточничество и злоупотребление служебным положением в связи с введенными в 2018 году Рижской думой льготами по оплате проезда на маршрутах предприятия-перевозчика Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS). К этому делу также причастны бывший мэр Риги Ушаков и его тогдашний заместитель Андрис Америкс ("Честь служить Риге").

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