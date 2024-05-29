"Я абсолютно никогда не вру": Лида Нижникова о блоге, диагнозе и школе в Африке

В новом выпуске передачи "В чем фишка?" Лидия Нижникова рассказала о своем блогерском пути, диагнозе "рассеянный склероз" и строительстве школы в Африке, куда она отправилась со своим сыном.

"Моя публичная жизнь полностью влияет на меня ежедневно. Это было бы полным лукавством сказать, что она никак на меня не влияет", - признается девушка.

Она постоянно анализирует, что передает своим подписчикам, не засоряет ли она их ленту: "Я абсолютно никогда не вру и говорю, что в первую очередь я делаю это для себя, а потом уже мы делаем это все вместе. Поэтому

я думаю, что моя аудитория - мой путеводитель.

Лида Нижникова Фото: Пресс-фото

О рассеянном склерозе

Рассеянный склероз застал Лиду в 26-летнем возрасте - 7 лет назад. Сыну было 1,5 годика. "Это была весна. Я помню, что это была весна, что это было к моему дню рождения. Это был апрель, и я потеряла полностью зрение на правый глаз. Собственно говоря, все сразу все поняли, когда я приехала в больницу", - вспоминает она.

Лида не скрывает...