Оставшиеся в РФ компании видят все меньше зла в бизнесе с агрессором

В последнее время оставшиеся в России зарубежные компании видят все меньше зла в продолжении бизнеса и не хотят продавать свои российские активы по пониженной цене, сообщает Financial Times.
Ситуацию осложняет тотфакт, что возможные сделки зарубежных предприятий по продаже российских активов становятся все более нереальными, так как это означало бы сотрудничество с находящимися под санкциями предприятиями и лицами. Кроме того, уровень спроса в России, который поддерживают зарплаты военного времени в армии и сфере обороны, позволяет оставшимся получить достаточно хорошую финансовую прибыль с "приемлемым риском".
Financial Times указывает, что уход из России фактически исключили Avon, Air Liquide, Reckitt, PepsiCo, Mondelez, Unilever, Nestle и Philip Morris.
Недавно гендиректор Mondelez в прямом текстовом интервью сказал Financial Times, что "инвесторы не рассматривают уход из России с позиций морали, а другие компании не раз указывали, что не собираются терять позиции перед своими прямыми конкурентами".
В свою очередь член совета директоров Unilever Нельсон Пельц сказал, что убедил группу предприятий не продавать российский бизнес.
"Если мы уйдем из России, они [россияне] просто заберут наши бренды себе. Это плохо для бизнеса", - считает он.
По подсчетом Киевской школы экономики, деятельность в России по-прежнему продолжают порядка 2200 зарубежных компаний. 1200 предприятий снизили объем деятельности, а полностью Россию покинули примерно 400 компаний.
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