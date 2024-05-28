Оставшиеся в РФ компании видят все меньше зла в бизнесе с агрессором

Ситуацию осложняет тотфакт, что возможные сделки зарубежных предприятий по продаже российских активов становятся все более нереальными, так как это означало бы сотрудничество с находящимися под санкциями предприятиями и лицами. Кроме того, уровень спроса в России, который поддерживают зарплаты военного времени в армии и сфере обороны, позволяет оставшимся получить достаточно хорошую финансовую прибыль с "приемлемым риском".

Financial Times указывает, что уход из России фактически исключили Avon, Air Liquide, Reckitt, PepsiCo, Mondelez, Unilever, Nestle и Philip Morris.

Недавно гендиректор Mondelez в прямом текстовом интервью сказал Financial Times, что "инвесторы не рассматривают уход из России с позиций морали, а другие компании не раз указывали, что не собираются терять позиции перед своими прямыми конкурентами".

В свою очередь член совета директоров Unilever Нельсон Пельц сказал, что убедил группу предприятий не продавать российский бизнес.

"Если мы уйдем из России, они [россияне] просто заберут наши бренды себе. Это плохо для бизнеса", - считает он.

По подсчетом Киевской школы экономики, деятельность в России по-прежнему продолжают порядка 2200 зарубежных компаний. 1200 предприятий снизили объем деятельности, а полностью Россию покинули примерно 400 компаний.

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