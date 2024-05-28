Россия признала, что держит в плену пропавшую почти год назад украинскую журналистку

Факт, что Виктория находится в плену, был подтвержден в ответе на официальное письмо ее отца Владимира Рощина, отправленное в Минобороны РФ.

"По нынешней информации, Рощина Виктория задержана и находится на территории Российской Федерации", - говорится в полученном отцом журналистки письме, которое подготовила российская военная полиция.

Письмо датировано 17 апреля 2024 года.

Владимир Рощин также обратился в Международный комитет Красного Креста, где также подтвердили, что его дочь находится в плену, однако доступ к ней пока закрыт.

Виктория Рощина после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года готовила репортажи о войне России против Украины для изданий Hromadske, "Украинская правда", "Радио Свобода".

В марте 2022 года на оккупированных Россией территориях ее задержала ФСБ. Журналистка была задержана, когда пыталась попасть из Бердянска в Мариуполь. Тогда она была арестована на десять дней, а потом освобождена.

В августе 2023 года Виктория пропала без вести, когда готовилась к репортажам на оккупированных территориях Украины.

По словам ее отца, 27 июля 2023 года Виктория готовилась отправиться в Польшу, а потом в Россию, чтобы оттуда попытаться попасть на оккупированные Россией территории на востоке Украины.

В последний раз она связывалась с родителями 3 августа 2023 года.

Ранее семья Виктории несколько раз обращалась как в администрацию оккупированного Мариуполя, так и в различные российские учреждения с просьбой помочь выяснить ее местонахождение. Однако все запросы остались без ответов.

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