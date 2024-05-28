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Как на техосмотре несколько лет могли не заметить ошибочный номер шасси?

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Автомобильный прицеп
Автомобильный прицеп Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Проживающие под Цоде братья Арнис и Айгар четыре года назад в магазине Depo купили прицеп. В ходе прохождения очередного техосмотра вспомогательного средства мужчины были неприятно удивлены, сообщает передача Bez Tabu.

Братья помнят процесс приобретения прицепа за несколько сотен евро, когда Айгар поехал в ближайший филиал Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы получить номер и удостоверение о прохождении техосмотра. Оказалось, что работник магазина выдал документы на прицеп той же фирмы, но другого размера.

Впрочем, это не помешало через два года удачно пройти техосмотр. В частности, работник учреждения не заметил, что идентификационный номер прицепа не совпадает с указанным в удостоверении.

Однако в марте этого года это все-таки обнаружилось, удивив не только сотрудников станции техосмотра, но и владельцев прицепов.

Подробнее смотрите в сюжете:

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