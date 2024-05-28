Фото На польско-белорусской границе мигранты напали на пограничников: есть пострадавшие

Пресечена деятельность сети контрабанды мигрантов на польско-белорусской границе

В начале мая Польша предъявила обвинения против 36 человек, пресекая сеть контрабанды мигрантов на польско-белорусской границе.

Сеть контрабандистов подозревается в передаче миллионов евро различным вооруженным группировкам, в том числе группировке "Хезболла".

Группа организовала нелегальную миграцию иракцев, сирийцев и палестинцев через польско-белорусскую границу к границе с Германией, установила прокуратура. Среди обвиняемых - поляки, украинцы, иракцы и белорусы.

Расследование вело Агентство Евросоюза по судебному сотрудничеству по уголовным делам Eurojust. Также участвовали немецкая и нидерландская полиция.

Двое лидеров сети контрабандистов подозревается и в контрабанде йеменских, сирийских и иранских мигрантов через Балканы.

Следователи обнаружили, что через счета, контролируемые лидерами, проходила криптовалюта в размере 581 миллиона долларов, причем не менее 30 миллионов долларов были переведены на счета, связанные с "Хезболлой" и палестинскими группировками, а более 13 миллионов долларов попали под санкции США, сообщила польская прокуратура.

С лета 2021 года тысячи мигрантов и беженцев, в основном с Ближнего Востока, пересекли или пытались пересечь белорусско-польскую границу. Варшава и Запад обвиняют Беларусь в организации этого притока вместе с ее союзником Россией с целью дестабилизации региона и ЕС.

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