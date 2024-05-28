Вт, 28.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото На польско-белорусской границе мигранты напали на пограничников: есть пострадавшие

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Straz_Graniczna/"X"

Мигрант на польско-белорусской границе ранил солдата польской армии. За несколько часов до этого на пограничников напали и другие иностранцы, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на польские СМИ.

Нападение произошло недалеко от деревни Дубиче-Церкевне. В последнее время там часто происходят попытки незаконного пересечения границы.

По словам пограничника, примерно в 4:30 границу попыталась пересечь группа примерно из 50 человек. Мигранты забрасывали польских пограничников ветками и камнями. Один из них нанес польскому солдату ножевое ранение.

Фото: Straz_Graniczna/"X"

Первую помощь пострадавшему оказал сотрудник пограничной охраны.

"Иностранцы продолжали вести себя агрессивно, нападая на пострадавшего мужчину и пограничника, который оказывал помощь. Пострадавшего мужчину и офицера защищали автомобили", - сообщила пограничная охрана.

Фото: Straz_Graniczna/"X"

После этого военный автомобиль доставил пострадавшего в ближайшую больницу. Угрозы жизни мужчины нет.

Перед этим недалеко от того же места границу пыталась пересечь группа из девяти иностранцев. "Один из них ранил сотрудника пограничной охраны в руку. Для нападения использовалось копье - ветка, к которой был прикреплен нож", - отметило должностное лицо.

Другому пограничнику недалеко от Беловежи нанесли травму лица, бросив бутылкой. Он был доставлен в больницу.

Пресечена деятельность сети контрабанды мигрантов на польско-белорусской границе

В начале мая Польша предъявила обвинения против 36 человек, пресекая сеть контрабанды мигрантов на польско-белорусской границе.

Сеть контрабандистов подозревается в передаче миллионов евро различным вооруженным группировкам, в том числе группировке "Хезболла".

Группа организовала нелегальную миграцию иракцев, сирийцев и палестинцев через польско-белорусскую границу к границе с Германией, установила прокуратура. Среди обвиняемых - поляки, украинцы, иракцы и белорусы.

Расследование вело Агентство Евросоюза по судебному сотрудничеству по уголовным делам Eurojust. Также участвовали немецкая и нидерландская полиция.

Двое лидеров сети контрабандистов подозревается и в контрабанде йеменских, сирийских и иранских мигрантов через Балканы.

Следователи обнаружили, что через счета, контролируемые лидерами, проходила криптовалюта в размере 581 миллиона долларов, причем не менее 30 миллионов долларов были переведены на счета, связанные с "Хезболлой" и палестинскими группировками, а более 13 миллионов долларов попали под санкции США, сообщила польская прокуратура.

С лета 2021 года тысячи мигрантов и беженцев, в основном с Ближнего Востока, пересекли или пытались пересечь белорусско-польскую границу. Варшава и Запад обвиняют Беларусь в организации этого притока вместе с ее союзником Россией с целью дестабилизации региона и ЕС.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх