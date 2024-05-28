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Рига борется с жарой: в столице начали поливать улицы

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Поливка улицы недалеко от памятника Свободы
Поливка улицы недалеко от памятника Свободы Фото: Publicitātes foto

Для того, чтобы снизить влияние жары, в Риге начата поливка улиц, сообщает агентство LETA.

Поливку улиц осуществляют рано утром, когда на улицах города меньше интенсивность движения и ниже температура воздуха.

Главная цель - охладить покрытие улиц и сократить количество пыли.

Ответственный департамент Рижской думы следит за прогнозами погоды и оценит необходимость начать регулярную поливку улиц в центре города и в ночные часы.

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