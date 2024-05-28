Рига борется с жарой: в столице начали поливать улицы

Для того, чтобы снизить влияние жары, в Риге начата поливка улиц, сообщает агентство LETA.
Поливку улиц осуществляют рано утром, когда на улицах города меньше интенсивность движения и ниже температура воздуха.
Главная цель - охладить покрытие улиц и сократить количество пыли.
Ответственный департамент Рижской думы следит за прогнозами погоды и оценит необходимость начать регулярную поливку улиц в центре города и в ночные часы.
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