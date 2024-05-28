Видео Круче некуда! Внедорожный вызов Volkswagen Amarok в карьере Айду

В туристических маршрутах это место обозначено как карьер Айду, но на самом деле это рукотворный каньон. Он образовался в результате десятилетий нагромождения сланцевых хвостов и шлака.

Несмотря на то, что местами тропы скорее предусмотрены для смельчаков на эндуро-мотоциклах, Amarok проехал и на обычных уличных шинах. Дизель V6 Amarok довольно мощный однако сам пикап очень длинный.

Геометрическую проходимость улучшают короткие свесы и впечатляющий ход подвески. Когда сидишь за рулем, помогают камеры, так как местами тропа на карьере Айду становится неприятно узкой. Крутящий момент в 600 Нм иногда важнее, чем мощность дизельного V6 и ускорение пикапа.

Старт Volkswagen Amarok в Балтии был более чем удачным. Уже продано 260 автомобилей, несмотря на то, что обычно в год покупателей находит всего 200 Amarok.

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