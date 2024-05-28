Министр обороны Латвии: Украине следует позволить наносить удары по России

По словам латвийского политика, "пока некоторые страны не позволяют Украине наносить удары по территории России, та продолжает убивать жителей Украины и разрушать ее инфраструктуру с территории России".

Министр обороны подчеркнул, что необходимо использовать все возможные средства для ускорения поставок украинским подразделениям систем противовоздушной обороны, дронов и боеприпасов.

С начала начатой Россией войны Украина сумела стремительно развить свою военную индустрию. Системы вооружения и боеприпасы с украинских производств на поле боя значительно сократили бы цепи поставок, отметил Спрудс.

При этом министр подчеркнул, что следует поддержать идею о направлении замороженной прибыли Центробанка РФ в том числе на военное производство Украины.

Латвия вместе с Данией, Эстонией, Литвой, Нидерландами, Польшей, Финляндией и Швецией в мае подписала письмо о необходимости интеграции в базу европейских оборонных технологий и индустриальную базу украинской оборонной промышленности. В письме стороны заявляют, что совместная синергия ускорит поставки в Украину и укрепит европейскую военную индустрию.

В ходе совещания Спрудс также подчеркнул необходимость инвестирования средств ЕС в коалиции в поддержку Украины. В том числе коалиция дронов не только поддерживает Украину, но и помогает развивать технологии дронов от исследований до производства, тестирования и сертификации.

Министры обороны ЕС также обсудили миссию ЕС по военному обучению в Украине и дальнейшее развитие Европейского механизма мира (EMM).

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