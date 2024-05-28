Зоопарк, спасатели и медики получают сообщения о змеях. Что делать, если одна из них укусила?

Судя по всему, теплая погода пришла надолго. Люди активно выезжают в жаркие дни на природу и нередко оказываются с глазу на глаз со змеями. Более того, ужа или даже ядовитую гадюку можно встретить не только в лесах и на берегу прудов, но и во дворах домов, придомовых садах и даже на территории детского сада. И уже раздаются первые звонки отчаявшихся людей в зоопарк - что делать в таком случае? Часто призывы о помощи получают и спасатели, которые отправляются спасать людей - в основном горожан - от змей, сообщает передача 360TV ZIŅneši.