Зоопарк, спасатели и медики получают сообщения о змеях. Что делать, если одна из них укусила?

Судя по всему, теплая погода пришла надолго. Люди активно выезжают в жаркие дни на природу и нередко оказываются с глазу на глаз со змеями. Более того, ужа или даже ядовитую гадюку можно встретить не только в лесах и на берегу прудов, но и во дворах домов, придомовых садах и даже на территории детского сада. И уже раздаются первые звонки отчаявшихся людей в зоопарк - что делать в таком случае? Часто призывы о помощи получают и спасатели, которые отправляются спасать людей - в основном горожан - от змей, сообщает передача 360TV ZIŅneši.
Увидев змею, не нужно к ней приближаться, трогать, злить ее. Змея кусает, только если чувствует угрозу - на нее наступают, берут в руки, трогают другими способами, пояснили передаче в Рижском зоопарке.
Змеи глухи, но очень хорошо чувствуют телом все вибрации, поэтому в лесу нужно ходить тяжелыми шагами. Точно не стоит ходить босиком, так как чаще всего змеи кусают в ноги.
Если укусила гадюка, нужно срочно искать помощь медиков, так как это угроза для здоровья или жизни.
Эрвин Сматченко, помощник врача Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), рассказывает: "Главное - не тереть место укуса, не пытаться высосать яд - это миф, что это помогает - и стараться меньше двигать этим местом, чтобы не способствовать кровообращению.
Если люди этот процесс запускают и думают, что можно обратиться за помощью через несколько дней, то этот яд способен вызывать необратимые повреждения тканей. Тогда, может быть, придется расстаться с ногой или рукой. Кроме того, после укуса змеи может быть тяжелая аллергическая реакция".
Кроме того, очень важно знать, как выглядит наша единственная ядовитая змея. Гадюка имеет традиционный сероватый окрас с темным ромбовидным узором на спине. Гадюка также может быть коричневатой и полностью черной, без этого зигзагообразного узора. Ужа можно узнать по ушам, или желтым пятнам по обеим сторонам головы. Но они могут и отсутствовать.
Чтобы отличить черную одноцветную гадюку от ужа, нужно посмотреть на глаза - у ужа круглые зрачки, а у гадюки - вертикальные.
Яд гадюки также может быть смертельным и для домашних питомцев. Интернет словно захватил пост молодой женщины о ее героическом коте, который отбился от гадюки на ферме и победил ее в схватке. Ядовитый зуб гадюки, однако, вонзился в лапу домашнего питомца. Передача связалась с хозяйкой кота Руперта в Неретской волости и выяснила, что кот будет жить!
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