Папу римского критикуют за уничижительный эпитет по отношению к геям. Ватикан принес извинения

«Папа Франциск осведомлен о появившихся в последнее время статьях, касающихся беседы, которую он провел с епископами… за закрытыми дверями», — заявил, согласно распространенному Ватиканом сообщению, директор Святого престола — руководящего органа Католической церкви — Маттео Бруни.

«Как он [папа Франциск] уже не раз заявлял: в Церкви есть место для всех, для каждого! Никто не является бесполезным или лишним, место есть для всех, такими, какие мы есть», — добавил Бруни.

Сторонники нынешнего понтифика до сих пор утверждали, что, хотя в целом в католицизме пока мало что изменилось в плане уважения прав геев, папа Франциск сумел изменить тональность отношения Церкви.

Широко известна фраза, произнесенная им в начале понтификата в ответ на вопрос об отношении к геям: «Кто я такой, чтобы [их] судить?»

Недавно он привел в замешательство католических традиционалистов, заявив, что священники должны иметь возможность благословлять однополые пары в некоторых обстоятельствах, и часто говорил о том, что геям рады в Церкви.

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До сих пор папа Франциск воспринимался как приверженец более либерального подхода в отношении Римской церкви к ЛГБТ Фото: Getty Images

У некоторых стало складываться впечатление, что глава Римской церкви закладывает основу для того, чтобы в итоге разрешить открытым геям проходить подготовку к ординации при условии, что они будут воздерживаться от половых связей, как и другие католические священники.